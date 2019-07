Doina Pana, audiata la DIICOT, in cazul otravirii cu mercur

Doina Pana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PSD Doina Pana este audiata astazi la sediul DIICOT in dosarul deschis in rem in cazul otravirii cu mercur. „Dosarul avanseaza, dar va rog sa ma intelegeti ca nu pot sa va dau detalii”, a spus Pana la sediul DIICOT. LOVITURA in cazul otravirii Doinei Pana. Seful DIICOT spune ca sunt doua infractiuni La inceputul lunii februarie 2018, Politia a trimis procurorilor o sesizare, dupa ce Doina Pana a fost intoxicata cu mercur. Tot atunci, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru doua infractiuni: constituirea unui grup infractional organizat si tentativa de omor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...