Doina Pana, fost ministru PSD, a vorbit despre 'escortele' Ludovic Orban și Raluca Turcan: 'Imi da o imagine biblica'

Deputata PSD Doina Pană a spus, marți, la audierea propunerii de ministru al Mediului, Costel Alexe, că prezența premierului desemnat Ludovic Orban și a Ralucăi Turcan în dreapta și în stânga acestuia îi sugerează o "imagine biblică".

"Am o singură întrebare, cu răspuns «da» sau «nu». În funcție de acest răspuns, chiar dacă încadrarea dumneavoastră, îmi pare rău s-o spun, îmi dă imagine biblică. Adică dumneavoastră n-aveți nevoie de escorta nimănui, la cum vă cunosc ca o persoană care chiar vrea binele, cel puțin pe păduri cât am discutat noi împreună de când suntem în Comisie. Chiar dacă n-am să dau niciodată un vot acestui «Guvern al meu 2» doar pentru faptul că mă trimite cu gândul la «Guvernul meu 1» și, și mai rău, prin măsurile prin care vine legat de austeritate, spre Boc, Băsescu. Votul meu pentru dumneavoastră nu va fi politic, va fi «pentru» sau «împotrivă» în funcție de «da» sau «nu» ce veți spune acum", a declarat fostul ministru al Mediului Doina Pană la audierea lui Costel Alexe în comisia de specialitate.

Pană a declarat că ministrul desemnat nu trebuie decât să-și asume continuarea măsurilor luate de guvernarea PSD în domeniul mediului pentru a primi votul favorabil.

"Vorbiți de un plan de combatere a tăierilor ilegale care să fie un document strategic și care să spună stop tăierilor ilegale. În mandatul dumneavoastră nu trebuie decât să continuați trei lucruri. Atunci puteți spune că ați spus stop tăierilor ilegale, pentru că noi suntem foarte avansați. Ați spus că vreți să dezvoltați FMIMS, SUMAL, Radarul Pădurilor, Inspectorul Pădurii. Vă felicit, dar o faceți conform ultimului calendar transmis către CSAT? Tot ca o măsură împotriva tăierilor ilegale și care ar veni și cu o protecție pentru silvicultorii care la ora actuală protestează afară, ar fi niște echipaje de tip SMURD, compuse din jandarmi, polițiști și silvici, care să intervină. Gărzile forestiere n-au cum. Suprafața administrată este atât de mare încât n-ar putea ajunge în timp util decât să constate că s-a tăiat deja ilegal. Cel puțin în zonele de risc în care hărțile ni le arată, unde tăierile ilegale sunt accentuate, ar fi excepțional de bune și pentru tăierile ilegale și pentru salvarea vieții. Lemnul de foc pentru populație există. Important este prețul. Lemn de foc ieftin pentru populație?", a declarat aceasta.

În replică, Costel Alexe a precizat că descrierea făcută de Doina Pană privind "escorta" formată din președintele PNL Ludovic Orban și prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan la audierea din Comisie este "tendențioasă".

"Astăzi, la audierile din Parlament, să-i spui unui ministru desemnat că a venit cu escorta, atunci când în dreapta și în stânga sunt premierul desemnat și vicepremierul desemnat e un pic tendențios. Prezența colegilor mei de partid, a președintelui PNL Ludovic Orban și a doamnei Raluca Turcan reprezintă o dovadă că acest guvern, așa cum au făcut-o la toate comisiile de astăzi, dau o importanță majoră actului guvernamental pe care o să-l facem în perioada următoare. Răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră tinde spre «da». PSD a dat termen de operaționalizare a SUMAL septembrie 2017, apoi 2018, apoi 2019. Ministerul n-a făcut mai nimic pentru operaționalizarea acestui program. Voi include, pentru că nu mai avem timp, în cadrul SUMAL și Inspectorul pădurii și Radarul pădurii. Mi-am propus să pun la aceeași masă specialiștii din Guvern, societatea civilă reprezentată de organizațiile nonguvernamentale care au azi rol de avertizor public. România importă 3 milioane de metri cubi din spațiul extracomunitar și exportă doar 300.000 de metri de bușteni", a explicat Alexe.

Deputatul PNL de Iași, Costel Alexe, a primit, marți, cu 23 de voturi "pentru", un aviz favorabil în comisiile reunite parlamentare de specialitate pentru desemnarea sa ca ministru al Mediului. Cinci parlamentari au votat împotriva avizului pozitiv iar cinci s-au abținut.