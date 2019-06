DOLIU! A murit merele cineast italian Franco Zeffirelli

Doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani. Franco Zeffirelli este considerat unul dintre cei mai mari si mai buni regizori din Europa si este cunoscut publicului roman pentru pelicula “Iisus din Nazareth“, cu Robert Powell in rolul principal. “Ciao maestro (La revedere, maestre n.r)” scrie pe site-ul fundatiei regizorului, anuntandu-se totodata, ca acesta a incetat din viata la resedinta sa din Roma. Vezi si: Sfarsit dramatic pentru Otilia si Veronica. Cele doua foarte bune prietene vor fi inmormantate in aceeasi zi Franco Zeffirelli, in registrul de stare civila Gianfranco Corsi Zeffirelli, s-a nascut la Florenta, in Italia, pe 12 februarie ...