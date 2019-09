DOLIU - A murit una dintre legendele muzicii romanești: A fost vedeta multor generații de melomani

Florin Silviu Ursulescu, cel mai important cronicar de muzică rock şi folk din România și fratele lui Octavian Ursulescu, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, potrivit Romania Actualități.

S-a născut la Bucuresti, in prima zi de octombrie. Absolvent al Liceului teoretic “Dimitrie Cantemir” si al Institutului Politehnic (Automatică).

Devine colecționar de discuri din clasa a X-a, primelor trei -single-uri, de fapt: cu Elvis Presely, Harry Belafonte si tenorul Mario del Monaco. Își etalează propriul stil de jurnalist de la vârsta de 19 ani, rol pe care il va imbrățișa si dedica toată viața MUZICII. Sub toate formele sale: rock, folk si ușoare.

Drumul lui Florin-Siviu Ursulescu a continuat in publicistică pe toată perioada studenției abordând subiecte muzicale românești si internaționale in revista ING a Institutului Politehnic Bucuresti, dar si in ziare sau reviste de mare tiraj ale vremii: Scânteia Tineretului, Litoral, Flacăra, Femeia, Doina.

Susţine cea mai influentă pagină de muzică pop-rock în revista Săptămâna (între 1970 şi 1982) prin articole dar si prin intermediul celei mai populare pagini de TOP intocmit pe baza miilor de scrisori primite de la cititori.

Este fondator și animator al principalelor puncte de muzică pop ale anilor’70, activități susținute in cluburile ASE, Club A, Club Z (actualmente Teatrul Metropolis), Ateneul Tineretului sau in Club 182-Rectorat (Brasov) – unde prezintă topuri și audiții de album.

Impreună cu fratele său, Octavian Usulescu, Florin-Silviu inițiază primul festival folk la Clubul 303, din cadrul Politehnicii București. Anul 1971. Participanti, printre altii: MIRCEA VINTILĂ TRIO, MARCELA SAFTIUC, DORU STĂNCULESCU, MIRCEA FLORIAN – in fața unui public de circa 400 de spectatori.

Este membru in juriile multor festivaluri de muzică uşoară sau folk și președinte al juriilor unor festivalurile-concurs de muzică rock din țară.

Din anul 1970 începe colaborarea cu RADIO ROMANIA pe principalele posturi: Radio România Actualităti, România Tineret, România Cultural. Alături de Silvia Velicu este initiatorul unor importante emisiuni, precum: STUDIO ROCK, RETRO ROCK, FILO ROCK.

Prezintă sute de spectacole ale formațiilor și soliștilor români. După 1989 semnează in continuare cronici muzicale, de concert, recenzii de disc, grupaje de ştiri - în numeroase publicaţii de gen.

Implicarea lui Florin-Silviu Ursulescu in activitătile cultural-muzicale a fost incununată cu importante premii :

* Premiul revistei Melos pentru activitate publicistică muzicală – 1994;

* Premiul Fundaţiei „Om bun” – pentru sprijinirea mişcării folk româneşti – in anul 2000;

* Ordinul aniversar clasa I aur - acordat in 2008 de Uniunea Ziariştilor Profesionişti – Ordinul Ziariştilor.

Până in această vară, la Casa Studentilor din Bucuresti, Florin-Silviu Ursulescu a organizat seria de evenimente intitulate: „Intâlniri Culturale”.