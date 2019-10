Doliu in Baroul Cluj. Un cunoscut avocat a decedat

1 5

Lumea avocaturii clujene este in doliu, dupa ce cunoscutul avocat Gabriel Florin Tataru a trecut in nefiinta in urma cu putin timp.

Cei care vor sa il conduca pe ultimul drum o pot face joi, 31 octombrie, slujba de inmormantare urmand sa aiba loc la biserica ortodoxa din Salicea, de la orele 12:00.

Condoleante familiei din partea redactiei Buna Ziua Cluj.

