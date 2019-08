Doliu in cinematografie. S-a stins o stea a filmului. Avea 79 de ani

Actorul Peter Fonda, devenit celebru cu rolul din filmul "Easy Rider", fiul lui Henry Fonda şi fratele lui Jane Fonda, a murit vineri la vârsta de 79 de ani, în urma unui stop respirator provocat de cancerul la plămâni de care suferea, a anunţat familia sa într-un comunicat, relatează Reuters şi AFP, preluat dePeter Fonda a murit la domiciliul său din Los Angeles vineri dimineaţă, potrivit comunicatului, înconjurat de familie.În acelaşi timp, familia actorului cere "respectarea vieţii sale private" în acest moment de durere.Peter Fonda s-a născut la New York, fiind fiul celebrului actor Henry Fonda şi al lui Frances Seymour Brokaw, o femeie din lumea mondenă a metropolei americane.În 1997, Peter Fonda a fost nominalizat pentru cel mai bun rol masculin cu filmul "Ulee's Gold". În cele din urmă a obţinut Globul de Aurd pentru acest film.Mai recent, Peter Fonda a jucat rolul lui Mephistopheles în "Ghost Rider" (2007). Ultimul său film, "The Last Full Measure", cu Samuel L. Jackson, Morgan Freeman şi Laurence Fishburne, urmează a fi lansat la finalul lui octombrie în SUA.Fiica lui Peter Fonda, Bridget Fonda, este şi ea actriţă.