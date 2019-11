Doliu in familia lui Ion Dolanescu! "Este dureros sa pierzi o fiinta draga"

Drama in familia regretatului Ion Dolanescu! Mama fiului sau secret, Ionut, a anuntat ca mama lui a incetat din viata. Barbatul este devastat de durere si a publicat un mesaj dureros, pe o retea de socializare.

Ionut Petrescu sustine ca este fiul nelegitim al lui Ion Dolanescu si ca mama lui s-a iubit cu regretatul rapsod, pe cand femeia lucra in casa artistului. Ionut Petrescu, cel care spune ca este fiul secret al lui Ion Dolanescu, a scris mai multe randuri pe Facebook, prin care a anuntat ca mama lui s-a stins din viata. Ionut Petrescu ingrijeste de ani de zile locul de veci al lui Ion Dolanescu de la cimitirul Bellu.

"DUMNEZEU sa odihneasca sufletul mamei mele in pace! Astazi a incetat din viata mama mea! Este dureros sa pierzi o fiinta draga si in special pe cea datorita careia existi, MAMA! Am sperat, ne-am rugat pentru insanatosirea ei, dar moartea a fost mai puternica si ne-a smuls-o dintre noi. Nu am crescut langa ea, nu am simtit iubirea ei ,dar ea mi -a dat viata , datorita ei exist! Nu o condamn,poate a avut un motiv ,doar ca ceea ce speram ca in sfarsit sa ma elucideze, s-a risipit. Am asteptat in zadar sa imi aduca acea liniste sufleteasca confirmandu-mi ceea ce speram sa aflu,daca cel pe care il consider eu este tatal meu. Nu s-a intamplat asta si iata ca astazi a dovedit loialitatea cuvantului, adica a luat cu ea SECRETUL de o viata! Poate asa a fost sa fie,poate chiar n-a putut sau nu a vrut sa-mi spuna stiind ca incalca o promisiune, poate chiar n-a vrut sa se afle. Numai Dumnezeu stie si doar El imi poate deslusi misterul. Probabil voi afla ,dar m-as fi simtit altfel daca chiar ea ,cea care mi-a dat viata mi-ar fi spus.O voi pastra in inima mea tot restul vietii. Dumnezeu s-o ierte si sa-i primeasca sufletul in gradina sa!", a scris presupusul fiu al lui Ion Dolanescu, pe Facebook.

Ionut si Dragos Dolanescu, in conflict de ani de zile

Au trecut zece ani de la zile de la moartea marelui artist Ion Dolanescu, iar cei doi fii legitimi ai sai nici nu vor sa auda de impacare. Cearta din familia lor dureaza de mult timp, iar recent, la pomana din primavara a celebrului rapsod, cei doi chiar au organizat pomeni diferite, fiecare intr-o alta zi, dar cu acelasi scop.

