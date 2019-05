Doliu in Formula 1. Un fost mare campion a decedat - FOTO

doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul multiplu campion de Formula 1, Niki Lauda, in varsta de 70 de ani, a decedat, potrivit informatiilor facute publice de familia acestuia, informeaza BBC. Doliu in Romania! Florian Walter a murit „Cu profunda tristete anuntam ca iubitul nostru Niki a decedat luni, in prezenta familiei sale”, au anuntat rudele lui Lauda, prin intermediul unui comunicat. Fostul pilot austriac a fost campion mondial de Formula 1 in anii 1975 si 1977, ca membru al echipei Ferrari si in 1984, alaturi de McLaren. In 1976 Lauda a suferit arsuri grave in urma unui accident in timpul Marelui Premiul al Germaniei, insa a revenit in circuit. Niki Lauda s-a imbolnavit de gripa in luna ianuarie a acestui an, motiv pentru ...