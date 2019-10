DOLIU in fotbalul italian. Momente grele pentru Vlad Chiriches

Chiriches Sassuolo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul echipei Sassuolo, Giorgio Squinzi, a incetat din viata. Vlad Chiriches este la Sassuolo din vara acestui an, fiind adus sub forma de imprumut de la Napoli. Giorgio Squinzi avea 76 de ani, impliniti in luna mai, si era directorul companiei Mapei, care a fost principalul sponsor al uneia dintre cele mai de succes echipe de cicism din istorie. Seara de cosmar pentru Chiriches! Infrangere usturatoare pentru Susuolo Nascut in Cisano Bergamasco, in 1943, la 6 ani dupa ce tatal sau a fondat compania Mapei, Giorgio a preluat-o pe Sassuolo in 2005, pe vremea cand echipa se afla in divizia a patra din Italia si a promovat in Serie A in 2013. In urma cu o saptamana, Squinzi si Mapei au agreat un nou ...