Tenorul italian Marcello Giordani, un star al celor mai mari institutii de opera din lumea intreaga, a murit la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct, in locuinta sa din Monte Tauro, Sicilia, informeaza Associated Press. Giordani a suferit un infarct in timp ce lua pranzul in locuinta sa, sambata, si nu a mai putut fi resuscitat, a declarat antrenorul sau vocal, Bill Schuman. Giordani a devenit celebru pentru vocea sa de tenor spinto-liric, capabila de culori eroice, dramatice, informeaza mediafax.ro. Nascut in Sicilia, pe 25 ianuarie 1963, Giordani a fost fiul unui gardian de inchisoare convertit in proprietar de benzinarie. Intr-un interviu pentru Associated Press, din 2007, tenorul spunea ca ...