Doliu in invatamantul constantean. A murit o cunoscuta profesoara de la Colegiul Pedagogic "Nicolae Bratescu"

Cadrele didactice din cadrul Colegiului Naţional Pedagogic "Nicolae Brătescu" Constanţa sunt în doliu! Cunoscuta profesoară Mirela Constandache a trecut la cele veşnice. "Un profesor respectat şi iubit de generaţii întregi de copii. Sincere condoleanţe familiei îndurerate", au punctat profesorii.Profesorul Mirela Constandache a fost propusă în anul 2014 de către constănțeni la cea de-a patra ediţie “Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa”, la secţiunea Academic. Au fost zeci, chiar sute de comentarii pozitive la adresa cadrului didactic.Amintim aici câteva:"Dna conf.univ.dr. Mirela Constandache este un cadru didactic unicat. Numai cuvinte de lauda merita acest cadru didactic. Este, nu numai un profesor ci si un om deosebit. Merita aceste voturi!""Un cadru didactic deosebit si de o mare valoare.Ne-a calauzit pasii in anii studentiei si am invatat multe lucruri bune de la dansa.Dumnezeu sa-i dea sanatate si putere sa poata transmite si altor generatii lucruri de valoare!""Un dascal remarcabil care mi-a calauzit pasii atat in perioada liceului, cat si in anii de studentie. Un om care da dovada de profesoinalism in tot ceea ce face. Votez pentru doamna profesoara cu mare drag si respect.""Societatea din toate timpurile a avut nevoie de oameni de valoare, oameni de caracter care sa nu poată fi cumpăraţi, care îşi respectă cuvântul dat, care pun caracterul mai sus de bogăţie, care fac mai mult decât trebuie să facă, care nu fac compromisuri, care susţin adevarul când acesta nu e popular, care sunt loiali prietenilor la bine şi la rău… Un astfel de om, de caracter şi de valoare, este doamna conf. univ. dr. Mirela Costandache."