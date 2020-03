Doliu in „Las Fierbinti” a murit Constantin Draganescu! Anuntul a fost facut de Mirela Oprisor (Aspirina)

Celebrul actor Constantin Draganescu a murit in cursul zilei de ieri la varsta de 84 de ani. Anuntul plecarii lui dintre noi a fost facut de celebra actrita Mirela Oprisor, Aspirina din Las Fierbinti.

„Dumnezeu sa te odihneasca! Vei ramane mereu in inima mea”, a scris Mirela Oprisor, pe contul ei de Instagram.

Constantin Draganescu a murit

Constantin Draganescu s-a nascut la Constanta si a absolvit cursurile Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti în 1961. A jucat in multe filme si piese de teatru si chiar filme si telenovele produse de Pro TV.

Unul din rolurile care l-a facut cunoscut si pentru cei tineri a fost rolul sau din Las Fierbinti, unde a jucat alaturi de Aspirina, cea care a si facut anuntul decesului sau.



Coboram la prima (2018)

Un etaj mai jos (2015) – Dan

Cel ales (2015)

Condamnat la viata (2013) – Markus

Cainele japonez (2013)

Carmen (2013) – tatal lui Puiu

Sunt o baba comunista (2013) – nea Pancu

Las Fierbinti (2012) – Draganescu

Ursul (2011) – nuntas batran

Amintiri din Epoca de Aur 1 – Tovarasi, frumoasa e viata! (2009) – Administrator bloc

Medalia de onoare (2009)

O secunda de viata (2009)

Bomboane de ciocolata (2007)

California Dreamin’ (nesfarsit) (2007) – bunicul

Cu un pas inainte (2007) – Vasile Leonte (1 episod, 2007)

Tache (2007) – Bobicescu

Cu inima indoita (2006) – Emil

Margo (2006)

Marilena de la P7 (2006) – Nea Costel

Nevroze nocturne (2006)

15 (2005)

Challenge Day (2005) – Administrator

Le tramway d’Andréa (2005) – Le chef de dépôt

Camera ascunsa (2004) – Nea Tomita

Italiencele (2004) – Nea Chitu

Milionari de weekend (2004) – Nea Alecu

Maria (2003) – fratele lui Ion

Niki Ardelean, colonel in rezerva (2003) – Le gerant de l’immeuble

Filantropica (2002) – Tatal

Tacanitii (2002)

Turnul din Pisa (2002)

In fiecare zi Dumnezeu ne saruta pe gura (2001)

Marfa si banii (2001) – tatal lui Ovidiu

Epicentru (2000) – Passenger #1

Zack si sabia vrajita (1999) – Old Man with Cart

Trenul vietii (1998)

Omul zilei (1997)

Brancusi (1996)

Asfalt Tango (1995)

Dark Angel: The Ascent (1994) – Man in Hell

Inceputul adevarului / Oglinda (1994)

Cel mai iubit dintre pamanteni (1993)

E pericoloso sporgersi (1993) – Stage Manager

Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1993) – gropar

Balanta (1992)

A unsprezecea porunca (1991)

Sobolanii rosii (1991)

Secretul armei secrete (1988)

Glissando (1985)

Secvente (1982)

Am fost saisprezece (1979)

Din nou impreuna (1978) – Talica

Actorul si salbaticii (1975)

Departe de Tipperary (1973)

Nu-ti platesc (1968)

Constantin Draganescu va fi inmormantat maine fara sa fie depus la teatru, cum se practica deobicei, deoarece starea de urgenta interzice prezenta a mai mult de 8 persoane la ceremoniile funerare.

