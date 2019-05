DOLIU in lumea ARTELOR - Un TALENTAT scriitor, premiat cu Pulitzer a MURIT in somn

Scriitorul american Herman Wouk, premiat cu Pulitzer și celebru pentru romane precum "The Caine Mutiny", a murit în somn, la vârsta de 103 ani, în locuința sa din Palm Springs, California, vineri, a anunțat agentul literar al acestuia, citat de Associated Press.

Herman Wouk a murit cu zece zile înainte de a împlini 104 ani.

Două romane ale lui Wouk, "War and Remembrance" și "The Winds of War", au fost adaptate în miniserii de televiziune devenite foarte populare în anii 1980.

Wouk avea 100 de ani când i-a fost publicată ultima carte, "Sailor and Fiddler", un volum de memorii despre cariera sa de scriitor și credința sa evreiască.

A continuat să scrie, deşi a spus că acest volum va fi ultimul din cariera sa.

Multe dintre cărţile lui Wouk, tratând dileme morale, au devenit bestselleruri. A mai scris volume precum "Don’t Stop the Carnival", "Marjorie Morningstar", "Youngblood Hawke", "This Is My God", "The Will to Live On".

Wouk şi-a început cariera scriind glume pentru show-uri de divertisment şi abia cu al treilea roman, publicat în 1951, "The Caine Mutiny", a devenit celebru. Romanul a stat la baza unui film cu Humphrey Bogart, "Revolta de pe Caine", i-a adus premiul Pulitzer şi a stat pe lista bestseller a The New York Times timp de doi ani, fiind vândut în milioane de exemplare.

Piesa "Revolta de pe Caine - Curtea Marțială/ The Caine Mutiny Court-Martial" a fost pusă în scenă pe Broadway în 1954, cu Henry Fonda.