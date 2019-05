Doliu in lumea artistica! "Nasa muzicii samba" a trecut in nefiinta

Beth Carvalho google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata braziliana Beth Carvalho, supranumita "nasa muzicii samba", a murit din cauza unei infectii generalizate, la varsta de 72 de ani, a anuntat spitalul din Rio de Janeiro unde a decedat, informeaza AFP. "Draga noastra Beth Carvalho s-a stins astazi (...), inconjurata de dragostea familiei si a prietenilor sai", a declarat agentul sau Afonso Carvalho,intr-un comunicat. Doliu in lumea cinematografiei. Un cunoscut actor din Dallas a trecut in nefiinta Cu probleme grave la spate, ea a cantat in scaunul cu rotile in ultimii ani. "Beth a lasat o mostenire inestimabila pentru muzica populara braziliana si va ramane in memorie pentru lupta sa in favoarea culturii si poporului b ...