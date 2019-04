Doliu in lumea artistilor! Fusese premiat dupa 50 de ani de cariera - FOTO

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea artistilor de la Hollywood este in doliu. Vestea mortii unui artist talentat si foarte apreciat in lumea intreaga a fost anuntata chiar in ziua de Florii. In presa de peste hotare a fost dezvaluita cauza mortii, iar rudele, apropiatii si fanii regretatului star au spus cate o rugaciune in memoria lui si au aprins candele pentru sufletul sau. Doliu in lumea cinematografiei! O mare actrita a murit la varsta de 83 de ani Harvey Sabinson, agentul care este creditat cu montarea piesei lui Eugen Ionesco, ”Rinocerii”, pe Broadway a murit din cauze naturale la domiciliul sau din Sarasota, Florida, anunta Hollywood Reporter. Regretatul artist avea 94 de ani si printre vedetele cu care a colabora ...