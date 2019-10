Doliu in lumea cinematografiei! Actorul Stephen Moore s-a stins din viața

Actorul britanic Stephen Moore, cunoscut în special pentru rolul androidului paranoic Marvin din seria radiofonică “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, precum şi pentru rolul lui Silurian Eldane din seria de televiziune “Doctor Who”, a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, informează duminică Variety. Dirk Maggs, producătorul seriei “The Hitchhikers Guide to […]

