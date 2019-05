Doliu in lumea cinematografiei! "Cel mai bland dintre gigantii" din „Star Wars” a plecat dintre noi

doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul de origine britanica Peter Mayhew, care a interpretat rolul Chewbacca in filmele „Star Wars”, a murit la varsta de 74 de ani, scrie BBC. Mayhew a murit pe 30 aprilie in casa lui din Texas, potrivit unui comunicat transmis de familie. Nu a fost precizata cauza mortii. El a interpretat luptatorul Chewbacca in trilogia originala, incepand cu 1977, si a mai aparut si in filme mai recente din franciza, pana in 2015. „Si-a pus inima si sufletul in rolul Chewbacca si asta se vede in fiecare cadru”, au spus membrii familiei lui. George Lucas si-a dorit un actor inalt pentru acest rol, si l-a avut in vedere initial pe David Prowse (1,98 m) pentru acesta. Prowse a vrut sa il joace ...