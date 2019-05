DOLIU in lumea cinematografiei. Ne-a parasit un mare regizor si scenarist

Jean Claude Brisseau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cineastul Jean-Claude Brisseau, autorul filmului "Nunta Alba/ Noce Blanche", a murit sambata, la Paris, la varsta de 74 de ani, potrivit apropiatilor, citati de AFP. Regizorul si scenaristul a murit la spital dupa o lunga boala. Condamnat in 2005 pentru hartuire sexuala, el a fost in ultimul timp incoltit de miscarea #metoo, Cinemateca franceza anuland la sfarsitul lui 2017 o retrospectiva care ii era consacrata. Filmul sau "Nunta Alba", lansat in 1989, va ramane cel mai mare succes, cu peste 1,8 milioane de spectatori. Un tanar actor a murit in somn! Tragedie in lumea filmului Vanessa Paradis a obtinut cu rolul din acest film premiul César pentru Tanara Speranta ...