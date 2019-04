Doliu in lumea cinematografiei! O mare actrita a murit la varsta de 83 de ani

Doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita suedeza Bibi Andersson, cunoscuta pentru rolurile din „Persona” si „The Seventh Seal” ale lui Ingmar Bergman, a murit la varsta de 83 de ani. Bibi Andersson a jucat in 13 filme ale lui Ingmar Bergman. Ea a murit pe 14 aprilie, la Stockholm. Decesul a fost confirmat de regizoarea Christina Olofson, scrie Variety. Andersson a suferit un atac cerebral in 2009, iar acum era spitalizata. DOLIU in lumea cinematografiei! Ne-a parasit un mare actor A devenit cunoscuta odata cu rolul din filmul „Persona” (1966), pentru care a fost premiata cu un trofeu Guldbagge, echivalentul suedez al Oscarului. Inainte de acest film, ea a mai jucat in „The Seventh Seal” si &bd ...