Doliu in lumea cinematografiei - Un celebru regizor a murit

Regizorul francez Jean-Claude Brisseau, autorul între altele al filmului 'Noce Blanche' (Nunta albă), a murit sâmbătă la Paris la vârsta de 74 de ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

Regizor şi scenarist, Brisseau a murit în spital, după o lungă boală. Condamnat în 2005 pentru hărţuire sexuală, el s-a trezit recent încolţit din nou de mişcarea #metoo, iar Cinemateca Franceză a anulat la sfârşitul anului 2017 retrospectiva ce-i fusese dedicată.Filmul "Noce Blanche", lansat în 1989, va rămâne cel mai mare succes al său (peste 1,8 milioane de admiteri). Cu rolul din acest film, Vanessa Paradis, 17 ani la acel moment, a câştigat Premiul César pentru cea mai promiţătoare actriţă debutantă.

În 2012 'La Fille de nulle part' (The Girl from Nowhere) i-a adus lui Jean-Claude Brisseau un Leopard de aur la Festivalul de film de la Locarno (Elveţia).



'Que le diable nous emporte' (Tempting Devils) a fost ultimul său film, lansat la începutul anului 2018.