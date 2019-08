Doliu in lumea cinematografiei! Un cunoscut scenograf s-a stins din viata

Doliu în lumea cinematografiei,, cel mai celebru scenograf din România a încetat din viață azi noapte. Cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el îl plâng pe rețele de socializare, potrivit huff.ro.Moartea lui Călin Papură ar fi survenit în urma unui atac de cord.Hawaii (2017) TrailerOctav (2017) TrailerScurtcircuit (2017) TrailerThe Crucifixion / Cronicile fricii (2017)Live (2015) TrailerNameless (2015)The Miracle of Tekir / Miracolul din Tekir (2015) TrailerA Farewell to Fools / Condamnat la viață (2013) TrailerPuzzle (2013) TrailerSunt o babă comunistă (2013) TrailerYouth Without Youth / Tinerețe fără tinerețe (2007) TrailerReturn of the Living Dead: Necropolis (2005) TrailerReturn of the Living Dead: Rave to the Grave (2005)Le père Goriot / Moș Goriot (2004)Atlantis – Das ewige Rätsel (2000)Balanța (1992)Live (2015) TrailerPoveste de dragoste (2015) TrailerSunt o babă comunistă (2013) TrailerDupă dealuri (2012) TrailerL’enfance d’Icare / Copilăria lui Icar (2009) TrailerRestul e tăcere (2008) TrailerYouth Without Youth / Tinerețe fără tinerețe (2007) TrailerExamen (2003)Furia (2002)După-amiaza unui torționar (2001)Piso porta (2000)