Doliu in lumea filmului: A murit scenaristul Mardik Martin, autorul filmului "Taurul furios"

Scenaristul nominalizat la premiile Globul de Aur Mardik Martin, autor al unor capodopere cinematografice precum "Taurul furios/ Raging Bull", "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "New York, New York", regizate de Martin Scorsese, a decedat la vârsta de 82 de ani, miercuri, potrivit variety.com.