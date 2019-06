Doliu in lumea filmului de peste hotare. Un celebru actor a murit

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Bryan Marshall, cunoscut din "The Spy Who Loved Me" in care juca alaturi de Roger Moore, a murit la varsta de 81 de ani, potrivit presei britanice. Doliu in lumea sportului. Fost vicecampioan mondial a decedat In film, el l-a interpretat pe comandantul Talbot care conducea un submarin nuclear, secondandu-l pe agentul 007. Marshall, nascut in Battersea, Londra, si-a inceput cariera de actor in anii '60 cu un rol in "Alfie", alaturi de Michael Caine. Actorul, cunoscut pentru o multitudine de roluri mici in seriale si filme britanice, a mai jucat alaturi de Helen Mirren si Bob Hoskins in filmul politist "The Long Good Friday", in 1980. Stabilit in Australia din 1983, el ...