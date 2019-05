Doliu in lumea filmului. O celebra actrita s-a stins din viata 

Peggy Lipton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in lumea filmului. O cunoscuta actrita celebra s-a stins din viata. Este vorba despre actrita Peggy Lipton, renumita pentru rolul din serialul „Twin Peaks". Lipton s-a stins din viata la varsta de 72 de ani dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare, cancer. Vestea cumplita a venit ieri, anuntul fiind facut de catre fiicele actritei. Cele doua au precizat ca Peggy Lipton a murit sambata, inconjurata in ultimele clipe ale vietii de familie si cei dragi. DOLIU in lumea cinematografiei. Ne-a parasit un mare regizor si scenarist Peggy Lipton a castigat Globul de Aur pentru rolurile din „Twin Peaks" si „The Mod Squad". Actrita a fost casatorita cu Quincy Jones ...