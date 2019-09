Doliu in lumea filmului. O vedeta a murit pe neasteptate

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorul serialului „The Simpsons” a murit la doar 54 de ani. Americanul J. Michael Mend a decedat cu doar doua zile inainte de ziua lui de nastere, din motive necunoscute. J. Michael Mendel a castigat patru premii Emmy cu serialul „The Simpsons”, dar si cu „Rick and Morty”. J. Michael Mendel a contribuit la producerea unui numar de 207 de episoade din „The Simpsons” si 22 de episoade din „Rick and Morty” si a castigat premii Emmy in 1995, 1997 si 2018. Doliu in lumea muzicala. A murit un celebru chitarist si producator - FOTO Colaboratorii sai nu au intarziat sa reactioneze, transmitand mesaje de condoleante. ,,Cu totii de aici, de ...