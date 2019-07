Doliu in lumea filmului! Un actor a murit in somn! Avea doar 20 de ani 

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul american Cameron Boyce a incetat din viata la varsta de 20 de ani. Acesta a murit in somn, din cauza unor probleme medicale. Cameron a jucat in seria Descendants, iar cariera cinematografica si-a inceput-o in filmul horror ”Mirrors”, la varsta de 9 ani. DOLIU in industria auto! A murit creatorul Ford Mustang Tanarul actor Disney si-a dedicat ultimii ani de viata asociatiilor nonprofit. A strans 30.000 de dolari pentru a construi sonde de apa potabila in Swaziland, Africa, potrivit ABC News. Acesta s-a stins din viata la frageda varsta de 20 de ani, in somn, din cauza unor probleme medicale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...