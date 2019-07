DOLIU in lumea filmului! Un cunoscut actor a murit

Rutger Hauer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul olandez Rutger Hauer, cunoscut din filme ca ”Blade Runner” (1982) si ”Sin City” (2005), a murit la varsta de 75 de ani. Agentul actorului a confirmat ca el a murit pe 19 iulie, in Olanda, in urma unei boli fulgeratoare. Miercuri a avut loc ceremonia funerara, scrie Variety. Actorul olandez Rutger Hauer, cunoscut din filme ca „Blade Runner” (1982) si „Sin City” (2005), a murit la varsta de 75 de ani. Agentul actorului a confirmat ca el a murit pe 19 iulie, in Olanda, dupa o scurta boala, si ca miercuri a avut loc ceremonia funerara, scrie Variety. Nascut pe 23 ianuarie 1944, in Olanda, Rutger Hauer a jucat in peste 150 de filme artistice si de televiz ...