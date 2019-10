Doliu in lumea fotbalului! A murit la 23 de ani - FOTO

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fotbalist argentinian a murit dupa ce a cazut de pe o terasa aflata la etajul sase, in timp ce se afla la o petrecere, duminica dimineata. Ezequiel Esperon, in varsta de 23 de ani, a fost declarat decedat la spitalul Zubizarreta din Buenos Aires. Fotbalistul ar fi cazut in momentul in care s-a aplecat peste o balustrada, care nu e era prinsa corespunzator, si care a cedat sub greutatea lui, potrivit The Mirror. Blestemul de pe Drumul European 583! Au murit pe loc, unul în bratele altuia. Patru suflete s-au ridicat spre cer dupa accidentul îngrozitor de la Baltati! Soferul care si-a ucis familia a facut o greseala capitala! FOTO, VIDEO Tragedia s-a petrecut in jurul orei 03:00, in cartierul Vil ...