Doliu in lumea fotbalului! Anuntul a fost facut de FIFA

Jose Luis Brown, fostul international argentinian, a decedat, luni, la varsta de 62 de ani, in orasul La Plata, din tara natala, anunta site-ul FIFA. Cel poreclit "Tata" suferea de Alzheimer, familia oferind cateva detalii in perioada recenta in care se mentiona ca fostul fotbalist si antrenor trecea prin momente dificile. Una dintre amintirile cele mai importante din cariera fundasului central este legata de golul acestuia din finala Campionatului Mondial din 1986, disputata in Mexic, contra Germaniei de Vest si incheiata cu scorul de 3-2 pentru sud-americani. Brown a inscris chiar primul gol al finalei, in minutul 23. Aveau sa-l urmeze colegii Valdano si Burruchaga si adversarii Rummenigg ...