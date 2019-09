DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Un jucator legendar din Romania s-a stins din viata - FOTO

doliu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sportul romanesc este in doliu dupa ce Iuliu Ienei, unul dintre cei mai mari fotbalisti care au evoluat la FC Brasov, s-a stins din viata, in aceasta dimineata, la varsta de 80 de ani. Iuliu Ienei s-a nascut pe 23 decembrie 1939 la Campia Turzii. Ajuns la Brasov la inceputul anilor ’60, in vara lui 1962 mai exact, Iuliu Jenei a devenit indispensabil pentru echipa brasoveana in urmatorul deceniu si jumatate. Fundas central puternic, cu interventii precise, a adunat pentru FC Brasov la nivelul primei ligi exact 303 meciuri. S-a retras dupa ce Steagu’ a retrogradat in Divizia B, in sezonul 1974/75, fiind la momentul respectiv jucatorul cu cele mai multe meciuri in tricoul „stegar”. A detin ...