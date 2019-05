Doliu in lumea mondena din Romania! Salvatorul Elenei Udrea a murit - FOTO

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea mondena din Romania este in doliu. Unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s-a stins din viata, astazi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti. Alex Faur suferea de o boala grava, de care aflase in urma cu aproximativ o saptamana. Lacrimi la capataiul lui Razvan Ciobanu. Iata cate persoane au participat la inmormantare. Incredibil ce au facut cei care nu au putut intra in biserica - FOTO Vestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s-au mobilizat ca sa il salveze apeland la fani pentru donare de sange. Alex Faur ar fi contractat salmonella dupa ce a mancat un tartar de somon, iar, pe fondul unor infectii ce nu au fost tratate la timp, barbatul a ...