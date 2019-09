Doliu in lumea muzicala. A murit un celebru chitarist si producator - FOTO

Doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul chitarist al trupei britanice Motorhead intre anii 1975 si 1976 si producator al casei de discuri Stiff Records a murit la varsta de 70 de ani, potrivit nme.com. Anuntul legat de decesul lui Larry Wallis a fost confirmat pe pagina oficiala a formatiei Motörhead, cauza decesului nefiind cunoscuta. Larry Wallis s-a lansat in industria muzicala in anul 1970, cu formatia Shagrat.iar inainte de a fi chitarist pentru Motorhead, Larry a mai cantat cu trupa UFO, in anul 1972 .Larry Wallis a scris patru cantece ale albumului de debut Motorhead, „On Parole”, dar a parasit formatia dupa ce casa de discuri a refuzat sa le inregistreze. Florin Salam a clarificat ce probleme de sanatate are si ce ...