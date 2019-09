Doliu in lumea muzicala. A murit un cunoscut compozitor si dirijor roman - FOTO

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fost director artistic al Operei Nationale intre 1997 si 2000 si fost dirijor permanent al teatrului Ion Dacian din Capitala incepand cu anul 2000, compozitorul, dirijorul si muzicologul George Balint a murit vineri la varsta de 58 de ani, potrivit romania-muzical.ro. Unul dintre cei mai cunoscuti miliardari a decedat. Ce averea a lasat in urma sa. Sigur nu ti-ai fi inchipuit - FOTO Nascut in 11 februarie 1961 la Targoviste, George Balint a studiat compozitia, la Conservatorul bucurestean, la clasa prof. Stefan Niculescu, fiindu-i student lui Iosif Conta in dirijat. Membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din 1987, muzicianul a fost director artistic al Operei Nationale Bucuresti intre 1997 si 2000 ...