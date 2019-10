Doliu in lumea muzicala. Un celebru tobosar a incetat din viata - FOTO

Doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tobosarul britanic Ginger Baker, cofondator al legendarului grup din anii 1960 Cream, alaturi de basistul Jack Bruce si de chitaristul Eric Clapton, a murit duminica, la varsta de 80 de ani. Nascut in sudul Londrei, in 1939, Baker a devenit celebru ca membru al grupului de blues The Graham Bond Organisation, inainte de a fonda Cream, in 1966. Trupa Cream a lansat patru albume inovatoare, care imbinau genurile blues, psychedelic rock si hard rock, inainte de a se destrama, in 1968. Exclusiv! Inconstienta la volan! Accident rutier GRAV in judetul Iasi! Patru persoane au MURIT - FOTO, LIVE VIDEO Baker a colaborat apoi cu pionierul Afrobeat Fela Kuti si a fost o perioada membru al trupei rock Hawkwind, in anii ...