Doliu in lumea muzicii - Earl Thomas Conley a murit

Cântăreţul country Earl Thomas Conley, unul dintre cei mai prolifici şi de succes artişti ai genului în anii 1980, a murit miercuri, la vârsta de 77 de ani, scrie news.ro.

Conley a lansat, între 1981 şi 1989, optsprezece single-uri care au ocupat primul loc în topul de specialitate, iar după 2000 a fost readus în prim-plan de Blake Shelton, al cărui idol şi prieten a fost. Cei doi au colaborat în mai multe rânduri.

„Sunt trist să anunţ că Earl Thomas Conley a murit în dimineaţa acestei zile. Earl a fost cântăreţul meu preferat din toate timpurile, erou şi prieten”, a scris Shelton, miercuri, pe Twitter.

Primul single al lui Conley ajuns în fruntea topului country a fost „Fire and Smoke”, lansat în 1981, urmat de „Somewhere Between Right and Wrong”, „Your Love’s on the Line”, „Holding Her and Loving You”, „Don’t Make It Easy for Me”, „Angel in Disguise”, „Chance of Lovin’ You”, „Honor Bound”, „Love Don’t Care (Whose Heart It Breaks)”, „Nobody Falls Like a Fool”, „Once in a Blue Moon”, „I Can’t Win for Losin’ You”, „That Was a Close One”, „Right from the Start”, „What She Is (Is a Woman in Love)”, duetul cu Emmylou Harris „We Believe in Happy Endings”, „What’d I Say” şi „Love Out Loud”.

În 2002, a colaborat cu Shelton pentru al doilea single al lui, „All Over Me”, şi cei doi au cântat împreună în câteva rânduri.

Conway s-a născut în 1941, în Portsmouth (Ohio) şi, după ce a încheiat serviciul militar, a ajuns în Tennessee pentru a urma o carieră în muzică.

În urmă cu doi ani, el a renunţat la turnee, din cauza bolii cu care fusese diagnosticat - demenţă.