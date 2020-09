Doliu in lumea muzicii - Ian Mitchell, membru al grupului britanic Bay City Rollers, a murit

Basistul Ian Mitchell, membru al trupei Bay City Rollers, a murit la vârsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a grupului britanic, potrivit news.ro.

Bay City Rollers, cu single-uri de succes ca „Saturday Night” şi „Bye Bye Baby”, a fost fenomen al anilor 1970 în Marea Britanie şi s-a bucurat de succes şi în Statele Unite.

Ian Mitchell s-a alăturat trupei în 1976 şi a fost membru timp de câteva luni, într-o perioadă-cheie pentru trupă. El a participat şi la revenirea trupei în anii 1980.

Bay City Rollers a fost fondată în Edinburgh, în 1964, de fraţii Alan şi Derek Longmuir. Ei au cântat o perioadă sub numele Saxons, iar la finalul deceniului au decis să schimbe titulatura. În 1971 au lansat „Keep on Dancing”, iar după ce lineup-ul s-a consolidat, în 1974, cu chitariştii Stuart “Woody” Wood şi Eric Faulkner şi solistul Les McKeown, grupul a început să urce în topuri. Au urmat cântece ca „Remember (Sha La La)”, „Shang-a-Lang”, „Summerlove Sensation” şi „All of Me Loves All of You”. În 1975, era cea mai de succes trupă din Marea Britanie.

În SUA, Bay City Rollers a devenit cunoscută cu „Saturday Night”, care nu s-a bucurat de acelaşi succes în Regat, căruia i-au urmat „Money Honey” şi „Rock and Roll Love Letter”.

Alan Longmuir a părăsit grupul în 1976 şi a fost înlocuit cu Ian Mitchell, originar din Irlanda de Nord, în vârstă de 17 ani la acea vreme. El a participat la înregistrarea albumului „Dedication”, iar succesul trupei a continuat câteva luni. Mitchell a plecat din trupă în 1977.

Anul următor, managerul Tam Paton, arhitectul grupului, a fost concediat şi trupa s-a fragmentat din cauza unui lung şir de procese. Ulterior, au avut loc mai multe reuniri sub diverse forme.