Doliu in lumea muzicii! O vedeta a rock-ului alternativ a murit

Interpretul, compozitorul şi artistul vizual american Daniel Johnston, figură emblematică în lumea rockului alternativ, a decedat miercuri la vârsta de 58 de ani, a declarat pentru AFP fratele şi managerul său, Dick Johnston, scrie Agerpres.

Muzicianul a construit în aproape 40 de ani un univers poetic unic, populat de utopii copilăreşti, probleme de comunicare şi iubire pierdută.În ultimele luni, enigmaticul autor, compozitor, interpret şi artist vizual a revenit de mai multe ori la spital pentru probleme renale, a indicat Dick Johnston, însă moartea sa a fost ''neaşteptată''."Nu mai departe de ieri, moralul lui era bun (...) arăta şi se simţea cu adevărat bine", a precizat el.Beatles, super-eroii din benzile desenate Captain America, fantoma Casper sau King Kong au figurat printre eroii recurenţi din compoziţiile sale de multe ori artizanale, între pop şi country, combinând reuşit puterea melodică şi drama.Marcat atât de educaţia puritană, cât şi de cultura pop, Daniel Johnston s-a luptat ani la rând cu sindromul maniaco-depresiv.

Citește și: DokStation Music Documentary Film Festival - Filme despre evoluţia muzicii disco, despre INXS, Suede, David Bowie şi Elvis Presley, petreceri şi concerte



Născut în 1961 în Sacramento (California), pasionat de la o vârstă fragedă de desen, dar şi de pian, apoi de chitară, el a înregistrat în adolescenţă propriile compoziţii pe casete audio pe care le dădea la schimb altor prieteni muzicieni.



Primul său album de studio, ''Songs of Pain'', a fost lansat în 1981.



Printre numeroşii săi admiratori s-au numărat Sonic Youth, Yo La Tengo, The Pastels şi Kurt Cobain. Douăzeci dintre aceştia (Teenage Fan Club, Beck, Mercury Rev, Calvin Johnson...) i-au adus un omagiu într-un album dublu, în 2004.



După mai multe internări la psihiatrie, la sfârşitul anilor '80, Daniel Johnston a semnat cu casa de discuri independentă Shimmy Disc, care i-a deschis porţile scenei internaţionale.



Daniel Johnston a înregistrat alături de Jad Fair, cântăreţ şi chitarist din Half-Japanese (''It's Spooky''), urmând apoi două albume de studio, ''1990'' şi ''Artistic Vice'' (1992).



În 1994 el a semnat cu Atlantic şi a lansat ''Fun''.



După o lungă perioadă tulburată din nou de problemele sale de sănătate, Johnston a revenit în 2001 cu albumul ''Rejected Unknown'', urmat în 2003 de ''Fear Yourself'' şi de alte patru discuri de studio, ultimul fiind ''Space Ducks'' (2012).



În 2015 a fost lansat un scurt film biografic despre artist - ''Hi, How Are You Daniel Johnston?'' - iar în iulie 2017, artistul a anunţat că nu va mai efectua turnee.