Doliu in lumea muzicii! Un cunoscut rapper a murit

Rapperul Bushwick Bill, membru al grupului texan Geto Boys, a murit la varsta de 52 de ani, din cauza unui cancer la pancreas. Agentul lui Bill a anuntat ca rapperul a murit duminica dimineata, intr-un spital din Colorado, scrie The Hollywood Reporter. In luna mai a acestui an, artistul a facut public faptul ca fusese diagnosticat cu cancer in stadiul 4, in februarie, si ca urma tratamente intensive. Nascut sub numele Richard Shaw in Kingston, Jamaica, el a inceput colaborarea cu trupa din Houston in 1986, ca dansator, cand era cunoscut drept Little Billy. Geto Boys a avut trei piese in Billboard Hot 100, intre care „Mind Playing ...