Doliu in lumea radio din Romania!: Cine este barbatul care a pierit in valuri, ieri, pe plaja din Corbu

Am primit vestea ca un ciocan cu doar câteva minute înainte să încep emisiunea la Europa FM. A fost cel mai greu program din experienţă mea de radio. Călin a fost un om despre care nu există decât gânduri bune şi amintiri plăcute. Urma să petrecem împreună un weekend la casa lui de la munte şi ne tot chinuiam să găsim o seară liberă pentru amândoi că să bem o bere undeva. Bucuria pe care am simţit-o în februarie, când am aflat că intră în echipă Europa FM, a fost una uriaşă. Nu am cunoscut un om mai blând decât Călin Gheorghe“, a scris Petru Stratulat, colegul său.

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – când era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis și Filip Standavid.