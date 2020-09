Doliu in lumea soul și funk - Unul dintre fondatorii grupului Kool & The Gang, a murit la varsta de 68 de ani

Ronald Bell, unul dintre membrii fondatori ai grupului pop Kool & the Gang din anii 1970 - 1980, a murit la vârsta de 68 de ani, potrivit BBC, potrivit news.ro.

Născut la Youngstown, în Ohio, în 1951, Ronald Bell era cunoscut şi după numele său musulman, Khalis Bayyan.

El a înfiinţat trupa împreună cu fratele său Robert "Kool" Bell în 1964.

Au devenit una dintre cele mai influente şi cunoscute formaţii de soul şi funk din epocă, cu melodiile "Celebration", "Ladies' Night" şi "Get Down On It".

Muzica lor a fost inclusă în mai multe filme, printre care "Saturday Night Fever", pentru care au primit un premiu Grammy în 1978, şi "Pulp Fiction".

Bell a murit în locuinţa sa din Insulele Virgine, a spus agentul său. Cauza morţii nu a fost precizată.

Un saxofonist şi cântăreţ autodidact, el a înfiinţat grupul în new Jersey cu Robert şi alţi cinci prieteni de şcoală - Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown şi Ricky West.

Kool and the Gang a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018.