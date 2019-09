Doliu in lumea sportului. A murit "Perla Neagra"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soc in lumea sportului. Legenda rugby-ului mondial, primul jucator de culoare din nationala de rugby a Africii de Sud, care a antrenat si echipa Timisoara Saracens in ultimii ani, a murit prematur. ”Nu exista cuvinte!!!! My champ!!! Nu pot sa cred!!!”, a scris Dan Dinu, fostul finantator al rugnistilor banateni, cel care nu doar ca l-a adus pe tehnicianul de culoare echipei, dar care era legat de acesta acesta printr-o prietenie deosebita. ”Este o veste groaznica. Chessie, FOARTE MULT din ceea ce am realizat in cariera mea iti datorez. Ai atins mii de vieti si inspirat milioane. Cele mai sincere condonleante Mariei si copiilor ei, familiei si prietenilor. Odinestete-n pace Legend-o”, a scris Dani ...