Doliu in lumea sportului. Fosta vicecampioana mondiala la handbal, a decedat - FOTO

Fosta vicecampioana mondiala, Elisabeta Ionescu, medaliata cu argint la Campionatul Mondial din 1973, a decedat la varsta de 66 de ani, a anuntat,astazi, Federatia Romana de Handbal pe site-ul sau oficial. Fostul portar a jucat de 81 de ori pentru Romania, cu care s-a clasat pe locul patru la Campionatul Mondial din 1975, desfasurat in URSS. De asemenea, Elisabeta Ionescu a ocupat locul 4 cu nationala Romaniei la JO de la Montreal, in 1976. Doliu in lumea sportului! A murit un fost presedinte al UEFA Elisabeta Ionescu a fost convocata pentru prima data in 1971 la echipa nationala a Romaniei, pentru care a evoluat in total in 81 de partide. A fost decorata cu „Meritul Sportiv Clasa I" (1976) si a p ...