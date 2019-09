Doliu in lumea sportului. O tanara jucatoare de tenis a incetat din viata. Avea doar 24 de ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O veste trista a venit din Tara Bascilor, Spania. Jucatoarea de tenis Ines de Pablo in varsta de doar 24 de ani, a murit duminica, din cauza cancerului. Inés de Pablo a fost campioana absoluta a Euskadi (cea mai importanta competitie pentru tinerele talente) in 2012 si a participat la mai multe turnee ITF, numai ca in ultimii ani, talentata sportiva, a fost nevoita sa renunte la tenis pentru a urma tratamentele medicale. Doliu in lumea muzicii din Romania - FOTO Ea a fost considerata un mare talent al tenisului iberic. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. tara bascilor span ...