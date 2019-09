Doliu in lumea sportului romanesc. Un cunoscut arbitru a murit intr-un cumplit accident

Valentin Negrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cunoscut arbitru din Liga Nationala de Baschet, Valentin Negrea, a murit, joi, intr-un accident rutier produs langa Ovidiu, in judetul Constanta. Masina pe care o conducea acesta s-a izbit violent un stalp de beton de pe marginea drumului. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, accidentul s-a petrecut pe DN 2A, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. „Astazi (joi - n.r.), in jurul orei 11.10, un barbat de 43 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe DN 2A, in afara localitatii Ovidiu, din directia Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, iar pe fondul neatentiei in conducere ar fi pierdut controlul directiei de mers catre dreapta, intrand in coliziune cu un stalp din beton”, ...