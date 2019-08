Doliu in lumea sportului. Un celebru fost fotbalist a murit la 40 ani dupa ce a facut AVC - VIDEO

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Junior Agogo, fost international ghanez, a decedat, joi, la varsta de 40 de ani. Potrivit The Sun, Agogo a decedat intr-un spital din Londra. Sursa citata mai scrie ca fostul fotbalist suferise un atac vascular cerebral in 2014, la doar doi ani dupa ce isi incheiase cariera. In urma acestor probleme medicale, Agogo a ramas cu dificultati de vorbire. Junior Agogo a evoluat pe postul de atacant si si-a petrecut mare parte a carierei in ligile inferioare din Anglia. Acesta a evoluat pentru echipe precum Sheffield Wednesday, Oldham Athletic, Chester City, Lincoln City, QPR, Barnet, Bristol Rovers sau Nottingham Forest. De asemenea, a mai jucat in SUA, Egipt, Cipru si Scotia, retragandu-se in 2012, de la Hibernian. ...