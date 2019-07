Doliu in lumea teatrului

Tragedie în lumea teatrului. Actorul Marian Rădulescu de la Teatrul Excelsior a murit. Tragedia a avut loc sâmbătă, actorul alegând să încheie socotelile cu viaţa. Marian Rădulescu, despre care apropiaţii şi colegii spun că era foarte dedicat teatrului, se confrunta cu probleme financiare, dar şi în relaţia de cuplu. El s-a aruncat în gol The post Doliu în lumea teatrului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.