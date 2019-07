Doliu in lumea teatrului din Romania. Un actor s-a sinucis - FOTO

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in lumea teatrului. Un actor din Romania s-a sinucis. Se pare ca acesta ar fi avut mai multe probleme peste care nu a putut trece. Actorul Marian Radulescu si-a pus capat zilelor, sambata. Potrivit unor surse, actorul Marian Radulescu s-a sinucis, dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului in care locuia. Acesta avea in ultima perioada atat probleme financiare, cat si probleme in relatie. Anuntul mortii l-au facut chiar colegii sai de scena. Colegii de breasla au postat mai multe mesaje de condoleante pe paginile lor de socializare. „Cu sufletul greu anuntam ca ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos si dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia si apropiatii indol ...