Doliu in lumea teatrului romanesc! Un actor de doar 26 de ani s-a stins fulgerator

„A murit Andrei Nedelea (26 de ani), actor colaborator al Teatrului “Alexandru Davila” din Pitești. Era internat la spitalul Fundeni din București pentru un transplant de rinichi; a trecut prin mai multe operații și au intervenit complicații.

Jurnalul unui nebun, Migraaaanți, Nevestele vesele, Romanțioșii, Experimentul P., Fania Fénelon sunt piesele in care Andrei Nedelea a jucat la teatrul nostru. Deocamdată nu știm mai multe, părinții lui, care au fost permanent lângă el in spital, in ultimele trei luni, au fost anuntați de medici”, au transmis reprezentanții Teatrului “Alexandru Davila” Pitești, pe Facebook.