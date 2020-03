Doliu in lumea teatrului - Un nume important al scenei romanești s-a stins

Actorul Ştefan Sileanu, cunoscut publicului pentru rolul titular din "Vlad Ţepeş" (1979), a murit la vârsta de 80 de ani, notează news.ro.

Potrivit Radio România, actorul a suferit un infarct sâmbătă, a declarat fiica sa Ana Sileanu.

S-a născut la Cislău (Buzău) în 15 noiembrie 1939. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" (promoţia 1965), după ce a renunţat la cei doi ani de studiu la Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”.

A fost actor la Teatrul Naţional din Târgu Mureş şi la Teatrul Nottara din Bucureşti, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din 1994.

Pasionat de pictură, un artist desăvârşit, Ştefan Sileanu spunea despre sine: "Nu sunt credincios, un habotnic, dar cred foarte tare în frumuseţea vieţii, încerc să exprim treaba asta în pictură şi în relaţiile pe care le am cu oamenii. Am cunoscut oameni extrem de valoroşi, aşa cum spuneţi, şi de câte ori deschid o expoziţie îi pomenesc pentru că au însemnat enorm pentru mine. Într-o ordine aleatorie aş zice Florin Niculiu, un pictor excepţional, Corneliu Baba, pe care l-am cunoscut şi care m-a ajutat enorm în tinereţe, Ţuculescu, la care am şi locuit trei ani şi care m-a îndrumat şi m-a făcut să iubesc muzica. Pe urmă Alexandru Moscu, care era directorul Muzeului Aman şi crease în jurul lui un cerc de cultură, era o gazdă extraordinară şi se adunau oameni de cultură, pictori, muzicieni", scrie AaRC.

A jucat la început la Cluj şi la Târgu Mureş, apoi, din 1976, la Teatrul ''Nottara'' din Bucureşti, unde şi-a desfăşurat cea mai mare parte a carierei artistice. Aici a jucat în piese precum "Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă'' de Horia Lovinescu, ''Zodia turnătorului'' de Jean-Claude Carriere, titlu sub care regizorul Octavian Greavu a reunit piesele ''Girodina'', ''Circuitul normal'' şi ''Uşa'' ale dramaturgului francez Jean-Claude Carriere, ''Război şi pace'' după Tolstoi (rolul prinţului Andrei Bolkonski), ''Pădurea'' de Alexander Ostrovski (regizor Tudor Mărăscu), în care a jucat alături de fiica sa, Ana-Maria Sileanu, potrivit Cinemagia.

În filmul istoric "Vlad Ţepeş" (1979), în regia lui Doru Năstase, a jucat rolul titular.

Filmografia sa cuprinde producţii precum: "Raliul" (regia Mircea Drăgan, 1984), "Adela", de Mircea Veroiu, 1985, "Trandafirul şi coroana" (regia Domniţa Munteanu, 1991), "Şobolanii roşii", de Florin Codre, 1991, "E pericoloso sporgersi", în regia lui Nae Caranfil, 1993, "Crucea de piatră", regia Andrei Blaier, 1994, "Craii de Curtea Veche", de Mircea Veroiu, 1995, "Don Juan sau dragostea pentru pentru geometrie", de Eugen Todoran, 1997, "Despre morţi numai de bine", regia Claudiu Romila, 2005, "Europolis", în regia lui Cornel Gheorghiţă, 2010, "Rămâi cu mine" (serial TV, 2013).