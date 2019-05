DOLIU in mediul universitar din Iasi! Un reputat profesor a incetat din viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu in mediul universitar din Iasi. Din pacate, un reputat profesor a incetat din viata. Este vorba despre prof univ. dr. Iacob Ioan, fost decan al Facultatii de Fizica si Sport din cadrul Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi. Prof univ. dr. Iacob Ioan a fost decan al facultatii intre anii 2000-2004 si 2004-2008. Conducerea UAIC a transmis un mesaj de condoleante familiei: ''Conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi regreta profund trecerea in nefiinta a domnului prof univ. dr. Iacob Ioan si transmite sincere condoleate familiei indurerate. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!'' se arata in mesajul transmis de con ...